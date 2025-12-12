Донченко взял пример с Амосова во время взвешивания
Даниил поддерживает Ярослава перед его дебютом
около 2 часов назад
Донченко и Амосов по центру
Украинский боец полусреднего дивизиона Даниил Донченко в Instagram отреагировал на взвешивание соотечественника Ярослава Амосова перед шоу UFC Vegas 112.
Донченко взял пример с более опытного коллеги по поводу похудения.
«Если ты собираешься худеть, делай это с таким настроем».
Напомним, ранее Амосов провел свой первый стердаун в UFC.
Также Ярослав обратился к болельщикам после взвешивания.