Двалишвили и Ян прошли взвешивание перед реваншем за титул UFC 323
Бой состоится 7 декабря в Лас-Вегасе
около 2 часов назад
Мераб Двалишвили
Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (21-4) и экс-чемпион Петр Ян (19-5) успешно прошли взвешивание перед реваншем.
Оба бойца уложились в лимит легчайшего веса — до 61,2 кг.
Весы под Двалишвили показали вес 61,2 кг и под Яном были те же цифры.
Реванш между грузином и россиянином станет главным событием UFC 323 в T-Mobile Arena, Лас-Вегас.
Двалишвили победил Яна решением судей в марте 2023 года.
Напомним, Двалишвили хочет провести турнир UFC в Грузии.
