Олег Гончар

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (21-4) и экс-чемпион Петр Ян (19-5) успешно прошли взвешивание перед реваншем.

Оба бойца уложились в лимит легчайшего веса — до 61,2 кг.

Весы под Двалишвили показали вес 61,2 кг и под Яном были те же цифры.

Реванш между грузином и россиянином станет главным событием UFC 323 в T-Mobile Arena, Лас-Вегас.

Двалишвили победил Яна решением судей в марте 2023 года.

Напомним, Двалишвили хочет провести турнир UFC в Грузии.