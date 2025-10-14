Олег Гончар

Чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили поделился мыслями о предстоящем реванше с россиянином Петром Яном, который состоится 6 декабря в Лас-Вегасе, США. Об этом он рассказал в подкасте The Ariel Helwani Show, сообщает MMAJunkie.

«Это будет хороший бой. Он бывший чемпион, у него много побед в UFC. Будет весело, и я быстро возвращаюсь к делу. Это здорово — я остаюсь занятым. Я также готов драться в марте. В феврале турнир будет в Австралии — не думаю, что мне дадут этот бой, а вот март выглядит реалистичным». Мераб Двалишвили

Это будет второй бой между Двалишвили и Яном. Их первая встреча состоялась 11 марта 2023 года в Лас-Вегасе, где грузин одержал победу единогласным решением судей.

Азербайджанский боец Назим Садыхов ранее высоко оценил выносливость Двалишвили.