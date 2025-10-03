Двалишвили оказался тяжелее Сэндхагена на церемонии взвешивания UFC 320
Чемпион в легком весе готов к защите титула
около 2 часов назад
Мераб Двалишвили
34-летний грузинский чемпион UFC в легком весе Мераб Двалишвили (20-4) оказался тяжелее претендента американца Кори Сэндхагена (18-5) на церемонии взвешивания перед турниром UFC 320 в Лас-Вегасе.
Двалишвили показал вес 61,23 кг, тогда как Сэндхаген – 61 кг. Оба атлета уложились в лимит легкого веса (до 61 кг).
Турнир UFC 320 пройдет в T-Mobile Arena. Бой начнется в 06:30 по киевскому времени.
