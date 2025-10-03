Тренер Двалишвили назвал следующих соперников Мераба после Сэндхагена
Джон Вуд оценил перспективы Мераба в более легком весе
около 4 часов назад
Мераб Двалишвили
Тренер чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили Джон Вуд поделился мыслями о следующих поединках грузина после боя с Кори Сэндхагеном на UFC 320, сообщил портал MMA Fighting.
«Это своего рода круг почета. Когда мы победим Кори Сэндхагена, следующим, как мне кажется, будет Петр Ян».
Вуд отметил, что победа над Сэндхагеном откроет путь к победителю боя Марио Баутіста — Умар Нурмагомедов.
Напомним, ранее Деметриус Джонсон назвал Двалишвили величайшим бойцом легчайшего веса.