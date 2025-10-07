Олег Гончар

Легенда UFC Дэниел Кормье считает, что одолеть Мераба Двалишвили (21-4) может только один боец – Умар Нурмагомедов, с которым они уже встречались в октагоне.

«Должен сказать: похоже, что именно Умар Нурмагомедов может стать тем, кто способен дать ему настоящий бой. Все остальные не выдерживают. Для любого соперника это чрезвычайно сложная задача, ведь он снова и снова переводит вас в партер, и к такому почти невозможно подготовиться». Даниэль Кормье

Двалишвили уже встречался с Умаром и очень уверенно победил его.

