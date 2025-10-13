Боец UFC: «У Мераба Двалишвили нет предела в прогрессе»
Азербайджанский боец UFC хвалит чемпиона в найлегчайшем весе
около 1 часа назад
Азербайджанский боец UFC Назим Садыхов поделился мыслями о действующем чемпионе организации в легчайшем весе грузине Мерабе Двалишвили. В интервью YouTube-каналу Uncaged Network он высоко оценил прогресс и выносливость чемпиона.
«Не представляю, где предел этого парня. Каждый раз, когда его видишь, он становится лучше. Очевидно, больше всего обсуждают его выносливость. У него сумасшедшая выносливость. Но это становится понятно, когда видишь его в зале. Он проводит пять раундов в клетке, просит у тренера еще один раунд, а потом еще один… Через семь-восемь раундов он говорит: „Хорошо, с меня хватит“. Так что это не удивляет тех, кто знает, как он тренируется».
