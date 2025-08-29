Двалишвили: «Умара Нурмагомедова продвигали благодаря брату, а я здесь благодаря своей работе»
Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили ответил на неуважение со стороны российского бойца
около 1 часа назад
Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (20-4) в эфире Full Send Podcast выразил недовольство поведением россиянина Умара Нурмагомедова (18-1), обвинив его в недостатке уважения.
«Я всегда уважал Умара. Но он проявил ко мне неуважение, и это стало личным. Его продвигали благодаря имени двоюродного брата, а я здесь благодаря своей работе».
Двалишвили и Нурмагомедов встретились на UFC 311 в январе этого года. Грузин одержал победу единогласным решением судей.
В настоящее время Мераб готовится к защите титула против Кори Сэндхагена 4 октября на UFC 320 в Лас-Вегасе.