Двалишвили: «Я возьму реванш в третьем бою с Яном»
Грузин верит в возвращение титула
около 2 часов назад
Мераб Двалишвили
Экс-чемпион UFC в легком весе Мераб Двалишвили (21-5) в соцсети X поздравил Петра Яна (20-5) с победой на UFC 323 и объявил о намерении провести третий бой.
Двалишвили поблагодарил семью, друзей, фанатов и команду за поддержку, несмотря на поражение. Он извинился за результат, но заверил, что вернется сильнее и вернет титул назад.
«В воскресенье не мой день — Петр был лучше, поздравляю его и команду. Но не расслабляйся — я возьму реванш как можно скорее».
Бойцы на данный момент имеют счет 1-1 в личном противостоянии.
Напомним, Ян победил Двалишвили решением судей в Лас-Вегасе.