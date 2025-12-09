Олег Гончар

Экс-чемпион UFC в легком весе Мераб Двалишвили (21-5) в соцсети X поздравил Петра Яна (20-5) с победой на UFC 323 и объявил о намерении провести третий бой.

Двалишвили поблагодарил семью, друзей, фанатов и команду за поддержку, несмотря на поражение. Он извинился за результат, но заверил, что вернется сильнее и вернет титул назад.

«В воскресенье не мой день — Петр был лучше, поздравляю его и команду. Но не расслабляйся — я возьму реванш как можно скорее». Мераб Двалишвили

Бойцы на данный момент имеют счет 1-1 в личном противостоянии.

Напомним, Ян победил Двалишвили решением судей в Лас-Вегасе.