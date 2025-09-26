Олег Гончар

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили высказался о возможном бое с россиянином Умаром Нурмагомедовым, которого он уже уверенно побеждал. Об этом он рассказал MMAJunkie.

«Нурмагомедов – хороший боец, он привлек внимание еще до UFC благодаря Хабибу, легенде спорта. Для него все было легко: UFC сразу его подписали, тогда как другим приходится проходить через шоу Dana White’s Contender Series или The Ultimate Fighter. Я не думаю, что он заслуживает боя со мной. Ему нужно еще биться и доказывать. Но что бы UFC ни предложили – я выйду. Мне все равно». Мераб Двалишвили

Последний бой Нурмагомедов провел в январе 2025 года на UFC 311, проиграв Двалишвили единогласным решением судей в титульном поединке. Грузинский чемпион после этого победил Шона О'Мэлли.