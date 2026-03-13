Денис Седашов

Американский боксер и видеоблогер Джейк Пол на своем YouTube-канале поделился мыслями о своих дальнейших планах и возможных соперниках в будущем.

По словам Пола, он не планирует проводить бой против британского супертяжа Энтони Джошуа (29-4, 26 KO). В то же время он не исключает, что может попробовать себя в смешанных единоборствах, в частности рассматривает возможность поединка по правилам ММА с украинцем Александром Усиком (24-0, 15 KO).

Не думаю, что я снова дрался бы с Джошуа. Мне нужно оставаться в своей весовой категории. Возможно, попробую ММА. Сейчас мы продвигаем бои на Netflix. Возможно, Усик в ММА. Фрэнсис Нганну, Райан Гарсия, возможно, Томми Фьюри. Джейк Пол

Бой Усика против звёздного кикбоксера Рико Верховена пройдет 23 мая в Гизе.

Александр Усик открыл собственный падел-клуб на тропическом острове Панган в Таиланде.