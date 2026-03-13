Динамо обыграло Оболонь в киевском дерби
В составе победителей забили Ярмоленко и Пономаренко
около 2 часов назад
Фото: Динамо Киев
Киевское Динамо в матче 20-го тура УПЛ обыграло Оболонь.
Оболонь вышла вперед в середине первого тайма благодаря голу Дениса Устименко. Динамо ответило двумя мячами еще до перерыва: Андрей Ярмоленко реализовал пенальти, а Матвей Пономаренко отличился после паса Александра Пихаленка.
Во втором тайме команда Игоря Костюка контролировала игру, но счет не изменился.
УПЛ. 20-й тур
Голы: Ярмоленко, 31 (пен.), Пономаренко, 40 — Устименко, 20
Динамо набрало 38 очков и поднялось на третье место, опередив Полесье. Оболонь с 24 баллами занимает девятую строчку.
