Карпаты одержали первую победу под руководством Фернандеса
Львовяне разгромили Полтаву в 20-м туре УПЛ
около 3 часов назад
Полтава потерпела разгромное поражение от Карпат в матче 20-го тура УПЛ.
Хозяева имели шанс открыть счет на 25-й минуте, но вратарь Карпат Назар Домчак отразил пенальти в исполнении Дмитрия Плахтыря.
Перед перерывом Карпаты вышли вперед: дебютный гол за львовский клуб забил испанский вингер Чебер Алькайн.
Во втором тайме львовяне довели счет до разгромного. Голами отметились Владислав Бабогло, Ян Костенко и Бабукар Фаал, для которого этот мяч стал первым в составе Карпат.
УПЛ. 20-й тур
Голы: Чебер, 30, Бабогло, 50, Костенко, 70, Фаал, 74
На 25-й минуте Плахтырь не реализовал пенальти – вратарь
Это первая победа Карпат под руководством Франа Фернандеса. Команда поднялась на 10-е место в турнирной таблице. Полтава продолжает серию поражений и остается на последней позиции.
