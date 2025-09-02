Олег Гончар

Бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса полностью оправдали по делу о оставлении места дорожно-транспортного происшествия, сообщает журналист Аарон Бронстетер со ссылкой на адвоката бойца Кристофера Додда.

В июне 2025 года появились обвинения, что Джонс якобы попал в ДТП и покинул место аварии, оставив в машине полуобнаженную женщину в состоянии алкогольного опьянения. Адвокат заявил, что эти обвинения были ложными, а женщина выдвинула их, чтобы избежать ареста за вождение в нетрезвом состоянии.

«Записи телефонных разговоров Джонса показали, что его не было поблизости места аварии. Прокуратура тщательно рассмотрела дело и подтвердила его невиновность». Кристофер Додд

Додд выразил беспокойство из-за игнорирования полицией ключевых доказательств, что привело к необоснованному давлению на Джонса. Расследование по поводу действий правоохранителей продолжается.

