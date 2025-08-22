Олег Гончар

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье в эфире программы Club Shay Shay заявил, что не считает Джона Джонса (28-1) лучшим бойцом в истории ММА из-за обвинений в употреблении стероидов.

По его мнению, Джонс — самый талантливый боец по размеру, навыкам и мышлению, но стероиды умаляют его достижения.

Джонс в ответ в соцсети X резко раскритиковал Кормье.

«Каждый раз, когда Даниэль рассказывает свою историю, я почему-то оказываюсь там соведущим. Спасибо за приглашение, даже если я был только в мыслях. Чемпион среди школьников, JUCO, самый молодой чемпион UFC, лучший в истории ММА. Жизнь полна побед и жертв, а этот парень всё сваливает на стероиды. Это оскорбление, но я могу только смеяться, зная, что мои Богом данные способности заставляли его чувствовать себя неполноценным». Даниэль Кормье

Спор между бойцами длится годами из-за их поединков в UFC, где Джонс побеждал Кормье в 2015 и 2017 годах.

