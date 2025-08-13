Олег Гончар

Канадский журналист Ариэль Хельвани раскрыл детали переговоров о потенциальном поединке между экс-чемпионом UFC в двух дивизионах Джоном Джонсом (28-1) и действующим чемпионом в тяжелом весе Томом Аспиналлом (15-3). Инсайд он озвучил в подкасте IMPAULSIVE.

По словам Хельвани, Джонс требовал от UFC конкретную сумму в $30 млн за бой, считая, что организация не согласится. Однако UFC приняла его условия, и сначала Джонс дал согласие. Однако через несколько дней он передумал и вскоре объявил о завершении карьеры.

Хельвани процитировал президента UFC Дейну Уайта:

«Джонс назвал цену и сказал: «Я готов за эти деньги». Ему предложили эту сумму, и он сначала согласился, но потом нарушил слово».

Напомним, ранее Аспиналл отказался драться с Джонсом в Белом доме.