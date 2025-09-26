Джонс готовит для UFC нового чемпиона в тяжелом весе
Джон хочет привести Стивэнсона к успеху
около 23 часов назад
Фото: UFC
Бывший чемпион UFC Джон Джонс признался, что хочет помочь олимпийскому чемпиону Гейблу Стивсону стать чемпионом топового бойцовского промоушена. Слова американца приводит vringe.com:
Вопрос не в том, сможет ли он, а в том, когда он это сделает. У меня было много отличных товарищей за все эти годы, но я всегда говорил: если бы я когда-нибудь стал тренером, то это должен быть борец, который полностью предан успеху. И вот я нашел своего парня, и я рад добавить в свое резюме звание тренера чемпиона мира.
Джонс ранее признался, что имеет целью провести бой на ивенте UFC White House.
Поделиться