Джон Джонс: «Моя цель – поединок в Белом доме»
Экс-чемпион UFC готовится к историческому бою
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион UFC Джон Джонс подтвердил, что продолжает готовиться к возможному поединку на историческом турнире, который планируют провести в Белом доме. Слова приводит Bloody Elbow.
Я активно тренируюсь пять дней в неделю, нахожусь в пуле допинг-тестирования. Готовлюсь к турниру UFC в Белом доме – это моя цель. Но окончательное решение за руководством.
Президент UFC оценил вероятность выступления Джонса на мероприятии возле Белого дома.
