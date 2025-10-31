Денис Седашов

Бывший двукратный чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весе Джон Джонс в интервью журналисту Дейву Шмуленсону выразил желание принять участие в турнире, который, по словам президента США Дональда Трампа, должен состояться на территории Белого дома.

Дана, брат, пожалуйста. Я тренируюсь, чувствую себя отлично, здоров — для меня будет большой честью представлять нашу страну и делать то, что я умею лучше всего. Джон Джонс

Ранее Трамп в октябре 2025 года заявил, что совместно с президентом UFC Дэйной Уайтом планирует провести уникальный турнир прямо на территории резиденции.

