Джон Джонс обратился к Дане Уайту: «Брат, позволь мне выступить в Белом доме»
Звезда UFC заявил, что находится в отличной форме
около 2 часов назад
Бывший двукратный чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весе Джон Джонс в интервью журналисту Дейву Шмуленсону выразил желание принять участие в турнире, который, по словам президента США Дональда Трампа, должен состояться на территории Белого дома.
Дана, брат, пожалуйста. Я тренируюсь, чувствую себя отлично, здоров — для меня будет большой честью представлять нашу страну и делать то, что я умею лучше всего.
Ранее Трамп в октябре 2025 года заявил, что совместно с президентом UFC Дэйной Уайтом планирует провести уникальный турнир прямо на территории резиденции.
Аспиналл до сих пор имеет проблемы со зрением после боя с Ганом.