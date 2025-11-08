Экс-чемпион UFC Дэниел Кормье высказался о критике Джоном Джонсом Тома Аспиналла после боя с Сирилом Ганом. Американца цитирует vringe.com:

Джона упрекнули, что он убежал от Тома. Говорили, что Аспиналл — тот самый боец, который его побьет. И сейчас Джонс аккуратно устроился перед экраном, надеясь, что произойдет что-то особенное. Как я и говорил до боя, в случае победы Гана Джонс сразу сделает заявление: «И вы реально верили, что этот мужик может меня побить?»

Джон говорит, что увидел много уязвимых мест у Тома. Это потому, что мы, бойцы, всегда смотрим на потенциальных соперников с одной целью — найти слабые места, которые мы могли бы использовать. Мы не отдаем им должное за то, в чем они хороши. И Джон так же смотрел на Тома — как на потенциального соперника. Он видел только плохое: БЖЖ отстой, борьба отстой. Все отстой кроме двоек. Он просто не исключает, что когда-нибудь встретится с Аспиналлом в октагоне.