Перейра о мегабое с Джонсом: «Мы оба в возрасте, когда не можем зря тратить время»
Алекс заявил, что все зависит от желания Джона
около 2 часов назад
Фото: Instagra
Чемпион UFC Алекс Перейра высказался о потенциальном поединке с экс-владельцем титула промоушена Джоном Джонсом. Слова бразильца приводит vringe.com:
Не думаю, что придется долго ждать. Он заявил в интервью, что это ему интересно. Мы оба сейчас в таком возрасте, когда просто не можем позволить себе напрасно тратить время. Думаю, он искренне даст понять, хочет он этого или нет. Заинтересован он в этом или нет.
Напомним, что накануне Перейра уверенно взял реванш у россиянина.
Поделиться