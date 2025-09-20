Олег Гончар

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев (13-4) не сможет выйти на главный бой турнира UFC Fight Night 261 против бразильца Чарльза Оливейры (35-11-1 NC).

Поединок должен был состояться 11 октября в Рио-де-Жанейро, сообщает MMA Fighting.

По данным источников, 32-летний Физиев получил травму, которая заставила его сняться с важного для него боя.

Оливейре ищут нового соперника для домашнего шоу в Farmasi Arena. Ранее он досрочно уступил Илии Топурии.

Физиев имел серию из трех поражений, но победил Игнасио Бахамондеса в августе.