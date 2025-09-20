Фізієв снялся с главного боя UFC Rio против Оливейры
Азербайджанец снялся с поединка из-за травмы
11 минут назад
Рафаэль Физиев
Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев (13-4) не сможет выйти на главный бой турнира UFC Fight Night 261 против бразильца Чарльза Оливейры (35-11-1 NC).
Поединок должен был состояться 11 октября в Рио-де-Жанейро, сообщает MMA Fighting.
По данным источников, 32-летний Физиев получил травму, которая заставила его сняться с важного для него боя.
Оливейре ищут нового соперника для домашнего шоу в Farmasi Arena. Ранее он досрочно уступил Илии Топурии.
Физиев имел серию из трех поражений, но победил Игнасио Бахамондеса в августе.