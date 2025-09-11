Илия Топурия о должности президента Испании: «Если людям нужно, я соглашусь»
Чемпион UFC в легком весе впервые прокомментировал возможность баллотироваться на пост президента Испании
25 минут назад
Илья Топурия
Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия ответил на вопрос о возможной политической карьере по примеру ирландца Конора Макгрегора, который идёт в президенты Ирландии.
Испанского бойца грузинского происхождения спросили о возможности баллотироваться на пост президента Испании.
«Я никогда об этом не думал… но если людям это будет нужно, то, конечно, я соглашусь».
Напомним, в своем последнем поединке Топурия нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру. Эта победа принесла бойцу титул чемпиона UFC в легком весе.
Поделиться