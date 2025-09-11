Олег Гончар

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия ответил на вопрос о возможной политической карьере по примеру ирландца Конора Макгрегора, который идёт в президенты Ирландии.

Испанского бойца грузинского происхождения спросили о возможности баллотироваться на пост президента Испании.

«Я никогда об этом не думал… но если людям это будет нужно, то, конечно, я соглашусь». Илья Топурия

Напомним, в своем последнем поединке Топурия нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру. Эта победа принесла бойцу титул чемпиона UFC в легком весе.