24-летний украинский боец полусреднего дивизиона UFC Даниил Донченко (14-2) для портала Чемпион рассказал о сроках проведения своего следующего поединка.

«Очень хотелось бы выступить в апреле, но, скорее всего, это будет июнь. Поэтому готовлюсь именно к июню: правильно восстановиться, подтянуть навыки, подойти к бою в лучшей форме.

Вызовы я уже бросал, но в целом все решает матчмейкинг. Кого дадут – с тем и будем сражаться. Я уже имел опыт, когда слишком забегал вперед, думал о следующих соперниках, не завершив предыдущую историю. Теперь делаю выводы, и фокус только на конкретном бое».