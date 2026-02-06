Олег Гончар

Действующий боец UFC Илия Топурия и его бывшая жена Джорджина Узкатеги официально урегулировали судебный конфликт. Как сообщает Marca, стороны пришли к мировому соглашению, после чего дело было полностью закрыто.

По информации источника, обе стороны согласились с условиями, которые изначально предложил Топурия. После этого Узкатеги отозвала свой иск, что позволило прекратить рассмотрение дела без дальнейших судебных процедур.

После урегулирования личных вопросов Топурия вернулся к полноценным тренировкам. В последний раз он выходил в октагон летом 2025 года, после чего взял паузу в выступлениях. На данный момент официальной информации о дате его следующего боя в UFC нет.

Кроме того, сообщается, что Топурия выставил на продажу свой дом в Мадриде. Примерная стоимость недвижимости составляет около 3,5 миллиона долларов. Причины такого решения не уточняются, однако оно совпало с возвращением бойца к активной фазе карьеры.

Напомним, ожидается, что Топурия проведет бой с Гэтжи в Белом доме.