Президент UFC ответил, когда состоится реванш Аспиналл – Ган
Уайт считает, что ждать осталось недолго
около 1 часа назад
Фото: UFC
Президент UFC Дейна Уайт поделился ожиданиями от организации второго поединка чемпиона в тяжелом весе Тома Аспиналла и Сирила Гана. Функционера цитирует vringe.com:
Сейчас Том дома. Восстанавливается. Как только он будет готов драться, мы сразу же закажем реванш. У Тома нет отслоения сетчатки. Глаз не повреждён. В ближайшее время он выздоровеет. И тогда мы сразу же договоримся о том, когда сможем провести второй бой.
Напомним, что первый бой Аспиналл – Ган завершился без результата из-за тычка в глаз британца.