Олег Гончар

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье заявил, что непобежденный казах Шавкат Рахмонов (18-0, 8 КО) станет самым сложным соперником для чемпиона полусреднего веса Ислама Махачева (28-1).

Кормье выделил габариты Рахмонова, его навыки борьбы и ударную технику, а такой бой назвал «по-настоящему безумным». Он ожидал, что Джек Делла Маддалена станет самым тяжелым соперником для Махачева на UFC 322, но россиянин доказал обратное.

«Якщо він битиметься з Рахмоновим, без сумнівів, це буде найважчий бій у його кар'єрі». Даниэль Кормье

Рахмонов не выходил в октагон почти год после победы над Яном Машаду Гарри на UFC 310 в декабре 2024-го. Ему нужен еще один бой, чтобы вернуться к титульной гонке.