Волкановски назвал самого опасного соперника для Махачева
Австралиец считает, что нигериец является основной угрозой для россиянина
около 4 часов назад
Алекс Волкановски
37-летний экс-чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски назвал Камару Усмана самым опасным оппонентом для действующего чемпиона полусреднего веса Ислама Махачева.
«Усман хорошо проявил себя в противостоянии с Чимаевым. Камару не рискует напрасно. Думаю, именно Усман станет самым сложным соперником для Ислама».
Махачев недавно завоевал второй титул, разгромив Делла Маддалену.
Волкановски ранее дважды проигрывал Махачеву. Если первый бой был конкурентным, то во втором Ислам победил нокаутом.