Олег Гончар

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-4) снова раскритиковал чемпиона среднего веса Хамзата Чимаева (14-0).

Ковингтон признал успех Чимаева, который недавно завоевал титул UFC в среднем весе, но обвинил его в неэтичном поведении из-за причастности к рекламе мошеннического мем-койна Smash, что привело к финансовым потерям фанатов в размере около $1 млн.

Менеджер Чимаева объяснил, что Хамзат не принимал участия в махинациях, а сам был введен в заблуждение.

«Если Хамзат не обманывает своих друзей на миллионы через крипто-мемкойны, то он выигрывает титулы UFC. Поздравляю его, но он всё равно отброс, и его фанаты ненавидят». Колби Ковингтон

Ранее Ковингтон неоднократно оскорблял Чимаева, называя его слабым бойцом и обвиняя в уклонении от боя. В 2022 году их поединок на UFC 285 не состоялся из-за отказа Хамзата.

