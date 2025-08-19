Кормье: «Претендентам на титул Чимаева нужно пройти борцовский лагерь»
Даниэль считает, что с Хамзатом трудно бороться
около 2 часов назад
Бывший чемпион UFC в двух дивизионах и комментатор Дэниель Кормье в интервью MMA Junkie высказался о потенциальных соперниках новоиспеченного чемпиона в среднем весе Хамзата Чимаева (15-0).
Кормье назвал нескольких бойцов, которые могут составить конкуренцию Чимаеву. По его словам, Рейнир де Риддер благодаря навыкам грэпплинга и хорошей ударной технике способен создать проблемы. Энтони Эрнандес также может быть опасным из-за своей борьбы. Кроме того, Кайо Борральо и Насурдин Имавов выделяются благодаря ударной технике.
Однако Кормье подчеркнул, что всем претендентам необходимо срочно совершенствовать борцовские навыки.
«Им нужен тренер, который научит борьбе. Контроль, захват запястий, прессинг — Чимаев овладел этим с детства. Одного тренировочного лагеря может не хватить, чтобы догнать его».
Напомним, ранее Пауло Коста заявил, что его Чимаев не сможет удержать в партере.
Чимаев легко завоевал титул UFC в среднем весе, победив Дрикуса Дю Плесси.