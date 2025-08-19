Олег Гончар

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах и комментатор Дэниель Кормье в интервью MMA Junkie высказался о потенциальных соперниках новоиспеченного чемпиона в среднем весе Хамзата Чимаева (15-0).

Кормье назвал нескольких бойцов, которые могут составить конкуренцию Чимаеву. По его словам, Рейнир де Риддер благодаря навыкам грэпплинга и хорошей ударной технике способен создать проблемы. Энтони Эрнандес также может быть опасным из-за своей борьбы. Кроме того, Кайо Борральо и Насурдин Имавов выделяются благодаря ударной технике.

Однако Кормье подчеркнул, что всем претендентам необходимо срочно совершенствовать борцовские навыки.

«Им нужен тренер, который научит борьбе. Контроль, захват запястий, прессинг — Чимаев овладел этим с детства. Одного тренировочного лагеря может не хватить, чтобы догнать его». Даниэль Кормье

Напомним, ранее Пауло Коста заявил, что его Чимаев не сможет удержать в партере.

Чимаев легко завоевал титул UFC в среднем весе, победив Дрикуса Дю Плесси.