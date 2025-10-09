Олег Гончар

33-летний экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев не мог полноценно тренироваться в течение шести недель перед реваншем с бразильцем Алексом Перейрой из-за травмы ребер. Об этом сообщил американский паблик RealKevinK ссылаясь на свои источники.

Поединок за титул чемпиона UFC в категории до 93 кг состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе, штат Невада. Бой завершился победой Перейры техническим нокаутом в первом раунде, что стало его третьей успешной попыткой завоевать абсолютный титул UFC.

Травма ребер существенно ограничила подготовку Анкалаева, что, вероятно, повлияло на его выступление.

Напомним, ранее информацию о травме Анкалаева сообщил Даниель Кормье.