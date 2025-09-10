Олег Гончар

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о начале сотрудничества с Дональдом Трампом-младшим в рамках компании MMA.Inc.

Макгрегор заявил, что его карьерные успехи основываются на дисциплине и практиках, приобретенных за годы выступлений в смешанных единоборствах. Он считает, что MMA.Inc имеет целью привлекать фанатов к тренировкам, поддерживать тренеров, залы и малый бизнес, которые являются основой этого вида спорта.

Сотрудничество с Трампом-младшим, по словам Макгрегора, поможет вывести коммерческий потенциал компании на новый уровень и укрепить связи между Ирландией и США. Он также намекнул на свои политические амбиции, упомянув «правление» в Ирландии.

Последний бой Макгрегор провел в июле 2021 года, проиграв Дастину Порье техническим нокаутом из-за травмы ноги.

Напомним, Макгрегор решил стать президентом Ирландии, выдав порцию популистических заявлений.