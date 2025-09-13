Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор резко отреагировал на убийство в США 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, которая погибла 22 августа от ножевого ранения в поезде.

Заруцкая бежала от войны в Украине в 2022 году, работала в пиццерии и изучала английский. Девушку убил 34-летний бездомный Декарлос Браун-младший, которого до этого 14 раз суд отпускал на свободу после совершенных правонарушений. Убийство было связано с тем, что у девушки был светлый цвет кожи.

«Не могу выбросить из головы образ беззащитной украинской женщины в общественном транспорте — убитой со спины безо всякой вины. Я требую для её убийцы самого строгого наказания; я открыто говорю это и не жалею. Слава Украине. Пусть Ирина Заруцкая покоится с миром.

Если кто-то думает, что во время моего срока на ирландской земле это может остаться без последствий — подумайте ещё раз. Включите разум и переосмыслите ситуацию. Любые пустые оптические или политические фразы в таком случае для меня ничего не стоят — оставьте их при себе. Голосуйте за Конора».