Олег Гончар

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к гражданам Ирландии с призывом поддержать его кандидатуру на пост президента страны на выборах, которые состоятся 24 октября, сообщает его страница в социальных сетях.

В своем видеообращении Макгрегор подчеркнул необходимость «реальных изменений» и пообещал не подписывать ни один закон без одобрения народа. Он призвал ирландцев обращаться к местным советникам, чтобы те выдвинули его кандидатуру.

«Наши советники – основа наших общин. Они работают больше и приносят больше пользы, чем правительство, которое снова и снова подводит страну. Если вы советник и чувствуете, что ваш голос игнорируют, а вашу общину не замечают, поддержите меня. Я дам вам платформу, чтобы вас услышали». Он также призвал граждан немедленно связаться с местными советниками, чтобы потребовать выдвижения его кандидатуры, подчеркнув, что «время для перемен настало». Конор Макгрегор

Макгрегор активно продвигает свою кампанию на фоне критики миграционной политики ЕС, которую он считает вредной для Ирландии. Ранее он заявлял, что стремится быть «активным президентом», работающим исключительно на благо народа.

Напомним, ранее Макгрегор призвал изменить Конституцию Ирландии.