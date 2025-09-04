Илон Маск поддержал идею Макгрегора стать президентом Ирландии
Известный бизнесмен заявил, что никто не будет бороться за народ Ирландии так, как Конор
около 2 часов назад
Миллиардер Илон Маск отреагировал на недавнее заявление экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Ранее спортсмен призвал граждан Ирландии поддержать его кандидатуру на пост президента страны.
Макгрегор также отметил, что в случае избрания не подпишет ни один закон, пока его не одобрит народ.
Никто не будет бороться за народ Ирландии настойчивее, чем Конор Макгрегор.
