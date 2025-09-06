Макгрегор стремится вернуть «власть народу» в случае победы на выборах президента Ирландии
Ирландцу нужна поддержка
около 2 часов назад
37-летний бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявил о намерении участвовать в выборах президента Ирландии.
Экс-обладатель титулов в полулёгком и лёгком весе сообщил, что уже отправил письма в местные советы с просьбой поддержать его кандидатуру и получил положительные отзывы.
Мы одержим победу на этих выборах и вернем власть народу Ирландии.
Для официального включения в бюллетень ему необходима поддержка как минимум 20 парламентариев или четырёх местных советов.
