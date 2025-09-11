Райан Гарсия о убийстве украинки Заруцкой в США: «Как много трусов вокруг нее...»
Звёздный боксёр выразил поддержку
16 минут назад
Райан Гарсиа / Фото - DAZN
Американский проспект полусреднего дивизиона Райан Гарсия (24-2, 20 КО) отреагировал на убийство украинки Ирины Заруцкой в США.
«Какие же трусы вокруг неё, позволили ей падать в одиночку, безо всякой поддержки – это разбивает мне сердце.
Отвратительная ситуация. Действительно разрывает сердце».
Напомним, убийство совершил 34-летний бездомный Декарлос Браун.
