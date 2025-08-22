Денис Седашов

Президент BKFC Дэвид Фельдман на пресс-конференции заявил, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор активно готовится к своему первому поединку в организации Bare Knuckle FC.

По его словам, соперником ирландца станет победитель боя между экс-бойцами UFC Джереми Стивенсом и Майком Перри.

Сегодня с нами должен был быть мой партнер и друг Конор Макгрегор, но он не приехал, поскольку полностью сосредоточен на тренировках. Это лучший Конор, которого я когда-либо видел. Он работает очень усердно и мотивированно. Конор сообщил мне, что нацелен на победителя противостояния между Джереми Стивенсом и Майком Перри. Дэвид Фельдман

Президент UFC видит Макгрегора на турнире UFC возле Белого дома.