Национальная сборная Украины официально начала подготовку к двум стартовым матчам отбора чемпионата мира-2026 против Франции (5 сентября, Вроцлав) и Азербайджана (9 сентября, Баку).

Футболисты, которые выступают в чемпионате Украины, добрались до тренировочного лагеря Сергея Реброва в Опаленице поездом до Варшавы, а затем – автобусом. Легионеры присоединились к команде непосредственно в Польше.

На этой локации сине-желтые будут тренироваться до 4 сентября, после чего отправятся в Вроцлав на предматчевые мероприятия.

После матча с Францией сборная останется в Польше, а 7 сентября команда планирует вылет в столицу Азербайджана для подготовки ко второй игре.

Ранее, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав на отборочные матчи против Франции и Азербайджана. Впоследствии, защитник Полесья заменил в составе травмированного Тимчика.