Олег Гончар

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну (18-3) в эфире шоу Ариэля Хельвани фактически открыл путь к громкому камбеку.

Нганну подтвердил, что его контракт с PFL завершается к лету 2026 года, когда в США планируют UFC-ивент в Белом доме. PFL обязана предоставить ещё один бой, который пройдёт очень скоро.

На турнире в Белом доме камерунец заинтересован в мегафайте с Джоном Джонсом.

Гипотетически выбирая соперника, он назвал Джонса в MMA и Деонтея Уайлдера в боксе.

Напомним, ранее Нганну со скандалом покинул UFC в 2023 году.

Последний бой Нганну в ММА завершился его победой нокаутом над Ренаном Феррейрой в PFL. В боксе Фрэнсис проиграл Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа.

Напомним, Джейк Пол разнес Нганну за отказ от боя.