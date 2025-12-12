Нганну: «Контракт с PFL заканчивается, готов к бою с Джонсом в Белом доме»
Камерунец не исключает возвращение в UFC
около 1 часа назад
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну (18-3) в эфире шоу Ариэля Хельвани фактически открыл путь к громкому камбеку.
Нганну подтвердил, что его контракт с PFL завершается к лету 2026 года, когда в США планируют UFC-ивент в Белом доме. PFL обязана предоставить ещё один бой, который пройдёт очень скоро.
На турнире в Белом доме камерунец заинтересован в мегафайте с Джоном Джонсом.
Гипотетически выбирая соперника, он назвал Джонса в MMA и Деонтея Уайлдера в боксе.
Напомним, ранее Нганну со скандалом покинул UFC в 2023 году.
Последний бой Нганну в ММА завершился его победой нокаутом над Ренаном Феррейрой в PFL. В боксе Фрэнсис проиграл Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа.
