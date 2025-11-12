Нганну назвал лучший бой для UFC White House – Фрэнсис готов вернуться в промоушен
Чемпион PFL готов побороться с Джонсом
1 день назад
Фото: Instagra
Чемпион PFL в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну рассматривает возвращение в UFC для проведения самого большого поединка на ивенте возле Белого дома. Бойца цитирует vringe.com:
Вы же знаете ответ. Нужен ли вам мой ответ? Самый большой бой, который можно провести – это бой Джонс против Нганну. Это всё, что я могу сказать по этому поводу. Никакого неуважения к другим бойцам. Я их всех уважаю, независимо от того, выступают ли они в основных картах или предварительных. Но если ты действительно хочешь назвать бой величайшим поединком всех времен, тогда тебе нужно сделать его таким.
Напомним, что Нганну отказался от поединка с Джейком Полом.