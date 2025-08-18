Олег Гончар

Директор команды абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 14 КО) Сергей Лапин объяснил, почему украинец пока не подтвердил бой с временным чемпионом WBO Джозефом Паркером, которого организация назначила обязательным претендентом. Слова Лапина привел портал Ready to Fight.

Лапин подчеркнул, что пауза связана с травмами и необходимостью восстановления после изнурительного периода, который включал два поединка против Тайсона Фьюри в 2024 году и бой с Даниэлем Дюбуа 19 июля этого года.

«На протяжении всей своей профессиональной карьеры и Александр Усик, и вся наша команда доказали, что мы уважаем как всех потенциальных соперников, так и правила, которые действуют в индустрии профессионального бокса. За последние полтора года Усик осуществил историческое достижение, дважды завоевав титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Это потребовало огромных физических и моральных усилий, большой самоотдачи. Чемпион заслужил возможность восстановить организм от последствий тяжелого режима тренировок и травм, часто невидимых снаружи. В конце концов, просто отдохнуть и провести время с семьей. А главное: он заслужил право самостоятельно выбирать своё будущее, а также время на принятие решения. Так что, ребята, не подгоняйте лошадей». Сергей Лапин

Напомним, Усик попросил WBO отложить бой против Паркера из-за травмы спины.