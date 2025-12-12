Бывший чемпион UFC Франсис Нганну высказался о заявлении главы промоушена Дейны Уайта, что функционер получал угрозы от обладателя титула в тяжелом дивизионе. Камерунца цитирует vringe.com:

Почему я не удивлен? Знаете, когда-то тебе начинает надоедать реагировать на все то, что говорят люди. Получается какая-то игра. Дейна что-то говорит, а я должен как-то оправдываться. Я так считаю, если ему нормально говорить, что он говорит, тогда ОК. Не считаю, что мне обязательно следует как-то отвечать. Совсем не обязательно. Раньше я хотел постоянно отвечать. Но это уже прошло. Может, я повзрослел. Может, устал от всяческих драм. Может просто хочу покоя. Просто чтобы меня никто не донимал. Вот и все…

Он говорит, что это было в офисе. Ведь там много камер, верно? Смотрите… Реагировать каждый раз, когда кто-то что-то про тебя сказал – очень утомительно. Я устал от этого. И теперь я задаю лишь один вопрос. Почему до этого дошло? Как мы до такого докатились? И какова цель этого? Очень разочарован, что все произошло именно так…