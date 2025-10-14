Олег Гончар

Обновился рейтинг бойцов UFC по версии, где значительные изменения коснулись экс-чемпиона легкого веса (до 70 кг) бразильца Чарльза Оливейры, который 12 октября победил поляка Матеуша Гамрота в главном бою UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро. Поединок завершился удушающим приемом во втором раунде.

Благодаря этой победе Оливейра поднялся с 4-й на 3-ю позицию в рейтинге легкого веса. Кроме того, он вернулся в топ-15 лучших бойцов вне веса (P4P), заняв 15-е место. Бразилец обновил свои рекорды UFC: 21 досрочная победа и 17 сабмишенов.

Также Оливейра остался непобежденным в Бразилии (18-0 в общей сложности, 7-0 в UFC).

Напомним, ранее Оливейра заявил, что не мог проиграть на глазах у Кака.