Олег Гончар

Шон О’Мелли высказался о возможном титульном бою в легком весе между чемпионом Илией Топурией и Арманом Царукяном.

По словам О’Мелли, Царукян является самым опасным претендентом для Илии Топурии.

«Арман — это не шутка, черт возьми. Бой Армана с Илией — очень интересное противостояние. Но я не думаю, что UFC сведет их, потому что им нравится Илия как чемпион. Они не хотят делать Армана чемпионом. У него есть реальный шанс побить Илию. Да, Илия может его нокаутировать, но если кто-то в 70 кг и способен победить Топурию — это именно Арман Царукян». Шон О'Мэлли

Царукян только что задушил Дэна Хукера во втором раунде в главном бою UFC Катар и идет на серии из пяти побед.

Топурия, чемпион легкого веса, планирует возвращение в начале 2026-го и уже вызвал Макса Холлоуэя на реванш, но UFC рассматривает и вариант с Арманом.