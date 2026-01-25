Олег Гончар

Во втором по значимости поединке турнира UFC 324 в Лас-Вегасе сошлись бывший чемпион наилегчайшего веса американец ирландского происхождения Шон О’Мэлли (19-3) и представитель Китая Сун Ядун (22-9-1).

В стартовом раунде О’Мэлли ожидаемо работал вторым номером, много двигался и держал дистанцию за счет киков и преимущества в антропометрии. Однако в конце пятиминутки пропустил проход в ноги. Ядун оформил тейкдаун и завершил раунд с контролем сверху.

Во втором раунде китаец продолжил давить, активно работал киками по ногам и снова перевел бой из клинча в партер. Американец сумел вернуться в стойку, но эпизод остался за соперником.

Третий раунд стал решающим. О’Мэлли добавил в концентрации, не позволял Ядуну сближаться и воспользовался паузами в атаках оппонента. На последней минуте экс-чемпион провел лучший отрезок в бою, уверенно перебивая соперника в стойке. Судьи отдали победу О’Мэлли единогласным решением — трижды 29-28.

Эта победа позволила американцу прервать серию из двух поражений от Мераба Двалишвили. Для Ядуна это уже третий бой подряд против экс-чемпиона: ранее он уступил Петру Яну и победил Генри Сехудо.

Напомним, в главном событии турнира UFC 324 Джастин Гэтжи победил Пэдди Пимблетта.