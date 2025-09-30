О'Мэлли назвал лучшего бойца в истории ММА
Чемпион UFC считает, что Илия Топурия — вне конкуренции
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Чемпион UFC Шон О’Мэлли назвал Илию Топурию величайшим бойцом в истории смешанных единоборств, поставив его даже выше легендарного Джона Джонса. Слова приводит Bloody Elbow.
Илья – величественнее всех. Он — номер один независимо от весовой категории. Представьте, в трех последних боях он нокаутировал Волкановски, Холлоуэя и Оливейру. Это безумие, он их всех уничтожил.
Напомним, в последний раз Топурия выходил в октагон в июне, когда в первом раунде нокаутировал Чарльза Оливейру.
