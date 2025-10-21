Отец Аспиналла рассказал, почему уверен в победе сына над Ганом
Тренер и отец Тома Аспиналла оценил сильные стороны соперника
около 2 часов назад
Том Аспиналл
Тренер и отец действующего чемпиона UFC в тяжелом весе Тома Аспиналла (15-3) Энди Аспиналл прокомментировал предстоящий бой сына против французского бойца Сирила Гана (13-2), сообщает bjpenn.com.
«У Гана есть досрочные победы, но для финиша ему обычно нужно много ударов. Том бьет значительно сильнее и точнее. Я считаю, что технический арсенал Сирила не доставит ему никаких проблем».
32-летний Аспиналл в своем последнем бою нокаутировал Кертиса Блейдса (19-5) в первом раунде. 35-летний Ган одержал победу раздельным решением судей над Александром Волковым (38-11).
Напомним, ранее Сирил Ган рассказал, как отберет титул UFC у Аспиналла.
Поделиться