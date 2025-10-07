Сехудо назвал идеальный главный бой UFC White House – это поединок Джонса, но не с Аспиналлом
Генри предлагает свести Джона с Перейрой
около 1 часа назад
Бывший чемпион UFC Генри Сехудо рассказал, какой бой хочет увидеть в мейн-ивенте турнира UFC у Белого дома. Слова американца приводит vringe.com:
Джон Джонс против Алекса Перейры за титул чемпиона BMF в тяжелом весе. Ведь вы хотите видеть, чтобы американец возглавил турнир, логично? ОК, мы уже знаем, что Джонс не хочет драться с Томом Аспиналлом. Так что проехали. Но тогда рассмотрим следующий топ-вариант. Ведь Перейра еще известнее по сравнению с Томом. А теперь, после этой победы, бой Алекса и Джона снова возродился. И последнее. Не забывайте, что этот бой может стать последним в карьере и для Джона, и Алекса.
Напомним, что Дональд Трамп перенес турнир на свой день рождения.
Поделиться