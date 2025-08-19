Олег Гончар

Бразильский средневес UFC Пауло Коста (15-4) в интервью Bloody Elbow поделился мыслями о потенциальном бою с непобежденным чемпионом Хамзатом Чимаевым (15-0).

34-летний Коста сравнил Чимаева с экс-чемпионом Йоэлем Ромеро, против которого он дрался в 2019 году. Тогда Ромеро не смог удержать бразильца в партере, хотя и провел тейкдаун.

«Я знаю, как справляться с такими, как Хамзат. Ромеро — борец высокого уровня, но не смог меня свалить. Чимаев может повалить меня, но удержать в партере не сможет». Пауло Коста

Коста уверен, что бой не будет полностью в стойке, но его навыки борьбы позволят нейтрализовать сильные стороны Чимаева.

Последний бой Коста провел в июне 2025 года, победив Романа Копылова (14-4) единогласным решением судей.