Пауло Коста: «Чимаев не сможет удержать меня в партере»
Коста сравнил Чимаева с Йоэлем Ромеро и напомнил, что даже топовым борцам не удавалось его контролировать
около 1 часа назад
Бразильский средневес UFC Пауло Коста (15-4) в интервью Bloody Elbow поделился мыслями о потенциальном бою с непобежденным чемпионом Хамзатом Чимаевым (15-0).
34-летний Коста сравнил Чимаева с экс-чемпионом Йоэлем Ромеро, против которого он дрался в 2019 году. Тогда Ромеро не смог удержать бразильца в партере, хотя и провел тейкдаун.
«Я знаю, как справляться с такими, как Хамзат. Ромеро — борец высокого уровня, но не смог меня свалить. Чимаев может повалить меня, но удержать в партере не сможет».
Коста уверен, что бой не будет полностью в стойке, но его навыки борьбы позволят нейтрализовать сильные стороны Чимаева.
Последний бой Коста провел в июне 2025 года, победив Романа Копылова (14-4) единогласным решением судей.